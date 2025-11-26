В Украине запустят производство высокотехнологичного производства флоат-стекла. Строительство запланировано завершить до 2028 года, ориентировочный объем инвестиций — 250 млн евро. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

“25 ноября в Киеве состоялась церемония подписания соглашения между Международной финансовой корпорацией (IFC, Группа Всемирного банка) и компанией NovaSklo, входящей в EFI Group”, — сообщает министерство.

“Документ закладывает основу для создания первого в Украине высокотехнологичного производства флоат-стекла, которое должно удовлетворить стремительно растущий спрос страны на строительные материалы и уменьшить зависимость от импорта”, — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло при участии европейского директора IFC госпожи Инес Роча и генерального директора NovaSklo Игоря Лиски.

NovaSklo — украинская компания, реализующая проект первого в Украине завода по производству флоат- стекла в Киевской области. Проект создан EFI Group в партнерстве с ведущими европейскими производителями оборудования, говорится в сообщении.

Согласно договоренности, IFC в партнерстве с Японией будет предоставлять NovaSklo консультативную и аналитическую поддержку.

“Строительство планируется завершить до 2028 года. Ориентировочный объем инвестиций — 250 млн евро. После запуска, предприятие создаст более 300 прямых рабочих мест, а также дополнительную занятость в смежных секторах — среди логистических компаний, локальных поставщиков и сервисных партнеров”, — сообщает министерство.

Флоат-стекло — базовый материал для окон, фасадных систем, зеркал, автомобильного стекла и солнечных панелей. Украина ежегодно импортирует сотни тысяч тонн такого стекла, что делает внутренний рынок зависимым от внешних поставок.

“Новый завод в Киевской области позволит локализовать производство, обеспечить национальные проекты реконструкции и поддержать промышленный сектор”, — отмечают в ведомстве.

В создании завода NovaSklo сотрудничает с ведущими международными индустриальными партнерами. Nippon Sheet Glass Group будет предоставлять технологическую экспертизу и решения для производства. HORN Glass Industries обеспечит специализированное оборудование для флоат-стекла.

Наша справка: Флоат-стекло — это листовое стекло, полученное методом горизонтального литья расплавленной стекломассы на слой расплавленного олова. Этот метод обеспечивает идеальную гладкость, ровную толщину и высокую прозрачность, благодаря чему стекло называют также термополированным. Этот процесс позволяет производить однородное стекло, которое широко используется для изготовления окон, витрин, зеркал, стеклянной мебели и экранов электронных устройств.

Запуск производства должен стать способствовать формированию локальных цепей поставок.