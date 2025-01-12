Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Кисилевский.

"Предприятие будет расположено в городке Борщев на Тернопольщине. Проектные мощности нового производства - 30 млн кв. м гипсокартона и 320 тыс. т сухих смесей", - рассказал он.

Инвестиции в проект составят 150 млн евро.

Это будет второй завод Knauf в Украине. Первый расположен и работает в Киеве. Мощность киевского производства около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 тыс. т сухих смесей. Киевский завод дает работу 425 работникам, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе. В Борщеве расположена главная сырьевая база Knauf в Украине - карьер гипсового камня, разведанных запасов которого хватит минимум на 20 лет работы.

Напомним:

Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в РФ после более 30 лет работы на российском рынке.