 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

В Одесі тимчасово змінено схему руху деяких трамвайних маршрутів

Категория: Новини / Online конференция

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Из-за повреждений энергетической инфраструктуры электротранспорт в Одессе 25 ноября работает с перебоями. В связи с этим из были запущены социальные автобусы, которые доставляют пассажиров в центральную часть города.

  1. Трамвайные маршруты №12 и №20 — временно не курсируют.
  2. На направлении маршрута №20 работает маршрутное такси.
  3. Трамвай №7 курсирует по укороченному маршруту: Херсонский сквер – 11-я станция Люстдорфской дороги.
  4. Трамвай №10 движется по маршруту: площадь Старосенная – улица Ицхака Рабина.

Остальные трамвайные маршруты работают без изменений. Троллейбусы курсируют в штатном режиме.

25 ноября организовано движение социальных автобусов по маршруту от железнодорожного вокзала до улицы 28-й бригады. Интервал движения — 20 минут.

Маршрут движения (в прямом направлении): Старосенная площадь (ж/д вокзал) → Привокзальная площадь → ул. Пантелеймоновская → ул. Преображенская → ул. Софиевская → спуск Блажко → Пересыпский мост → ул. Черноморского казачества → Николаевская дорога → проспект Князя Владимира Великого → ул. 28-й бригады.

В обратном направлении: проспект Князя Владимира Великого → Николаевская дорога → ул. Атамана Головатого → Пересыпский мост → спуск Блажко → ул. Софиевская → ул. Преображенская → ул. Пантелеймоновская → ул. Водопроводная → Старосенная площадь (ж/д вокзал).

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 