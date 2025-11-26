Из-за повреждений энергетической инфраструктуры электротранспорт в Одессе 25 ноября работает с перебоями. В связи с этим из были запущены социальные автобусы, которые доставляют пассажиров в центральную часть города.

Трамвайные маршруты №12 и №20 — временно не курсируют. На направлении маршрута №20 работает маршрутное такси. Трамвай №7 курсирует по укороченному маршруту: Херсонский сквер – 11-я станция Люстдорфской дороги. Трамвай №10 движется по маршруту: площадь Старосенная – улица Ицхака Рабина.

Остальные трамвайные маршруты работают без изменений. Троллейбусы курсируют в штатном режиме.

25 ноября организовано движение социальных автобусов по маршруту от железнодорожного вокзала до улицы 28-й бригады. Интервал движения — 20 минут.

Маршрут движения (в прямом направлении): Старосенная площадь (ж/д вокзал) → Привокзальная площадь → ул. Пантелеймоновская → ул. Преображенская → ул. Софиевская → спуск Блажко → Пересыпский мост → ул. Черноморского казачества → Николаевская дорога → проспект Князя Владимира Великого → ул. 28-й бригады.

В обратном направлении: проспект Князя Владимира Великого → Николаевская дорога → ул. Атамана Головатого → Пересыпский мост → спуск Блажко → ул. Софиевская → ул. Преображенская → ул. Пантелеймоновская → ул. Водопроводная → Старосенная площадь (ж/д вокзал).

Источник