Вниманию водителей! В селе Крыжановка на автодороге М-28 Одесса – Южный ведутся работы по повышению безопасности дорожного движения. Подрядчики уже завершили обновление дорожной разметки — осевых и краевых линий, примыканий и пешеходных переходов, а сейчас устраивают барьерное ограждение.

Цель комплексных мероприятий — улучшить организацию дорожного движения, повысить безопасность и удобство передвижения как для пешеходов, так и для водителей, а также снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Все работы проводятся в рамках текущего эксплуатационного содержания дороги без остановки движения транспорта. Водителей просят быть внимательными и соблюдать осторожность при проезде через участок работ. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

