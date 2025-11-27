Усі країни ЄС повинні визнавати одностатеві шлюби – рішення суду

Суд Європейського Союзу постановив, що всі країни-члени блоку повинні визнавати шлюби одностатевих пар, якщо ті було законно укладеними за кордоном.

Таке рішення ухвалили у справі щодо подружжя з Польщі, повідомляють Politico та DW.

Двоє поляків проживали в Німеччині, де уклали шлюб у 2018 році. У Польщі вони звернулися до влади з проханням визнати їх подружжям, однак отримали відмову, оскільки національне законодавство там забороняє одностатеві шлюби.

Пара звернулася до Верховного адміністративного суду Польщі, який передав справу до Суду Європейського Союзу. Остання інстанція заявила, що відмова польської влади суперечить законодавству ЄС, оскільки "порушує не лише свободу пересування, але й основоположне право на повагу до приватного на сімейного життя".

"Тому держави-члени зобов'язані визнавати, з метою здійснення прав, наданих законодавством ЄС, сімейний стан, законно набутий в іншій державі-члені", – повідомили в суді.

При цьому країни блоку "мають певну свободу дій" щодо процедури визнання таких шлюбів. Держави не зобов'язані дозволяти одностатевим парам брати шлюби за національним законодавствам, але і не можуть дискримінувати такі подружжя.

Раніше український суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між подружжям чоловіків. У коментарі для "УП. Життя" пара відреагувала на таке рішення.

Згодом апеляційний суд залишив висновок попередньої інстанції в силі.





Джерело