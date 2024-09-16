Військовий-бісексуал виграв суд проти Львівської облради, яка виступила проти ЛГБТ-партнерств

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним звернення від Львівської обласної ради до керівництва держави з вимогою не допустити ухвалення законопроєкту про "Про інститут реєстрованих партнерств".

Автором позову проти Львівської облради є бісексуальний військовослужбовець Петро Жеруха, який також створив петицію на підтримку реєстрованих партнерств.

Рішення суду датується 6 вересня та опубліковане на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У квітні 2023 року Львівська облрада подала звернення до Верховної Ради, президента України та Кабінету Міністрів, в якому висловила своє ставлення до законопроєкту про реєстровані партнерства та вимагала не допустити його розгляду й запровадження партнерств.

Депутати зазначили, що він "суперечить Конституції України, Сімейному кодексу України, волевиявленню громадян України і моральним засадам українського суспільства".

"Гомосексуальний порядок денний автори законопроєкту маніпулятивно й агресивно протиставляють pociйському світогляду, прирівнюючи таким чином противників гомосексуалізму до проросійських елементів.

Відтак свою пропозицію надати державне визнання гомосексуальним союзам ототожнюють з турботою про армію, наголосивши, що через невелику кількість гомосексуалістів у Збройних Силах України, держава має виконувати вимоги ЛГБТ", – йшлося у зверненні.

22 травня 2023 року бісексуальний військовий Петро Жеруха подав позов на Львівську облраду, називаючи звернення депутатів "протиправним". Він зазначив, що:

ухвалення рішень з порушених питань не належить до повноважень Львівської облради;

звернення є підбурюванням до дискримінації, яке заборонене законодавством;

Львівська облрада порушила процедуру ухвалення спірного рішення у частині завчасного оприлюднення проєкту звернення.

Військовий Петро Жеруха, який подав позов на ЛОР peter_zherukha/Instagram

Як розповів Петро Жеруха у коментарі для "УП. Життя", до подачі позову його підштовхнуло небажання миритися зі статусом кво людей, які вважають дискримінаційну поведінку частиною права на самовизначення.

"До сьогодні ті люди, які собі дозволяли зміцнювати власні вже наявні права шляхом пригнічення прав інших груп, не мають сильного опору. Вони відчувають суспільний дозвіл на таку поведінку, що, своєю чергою, масштабує її до "загальноприйнятої", яка врешті стає "традиційною".

Мій позов чітко сказав, що я, як частина громади Львівської області, категорично проти таких заяв представників місцевих влад фактично від мого імені. Це для мене сюр, коли люди, які відповідають за рівень мого добробуту, моєї захищеності на обласному рівні, отримують мої податки, одночасно голосують за заяву прямо проти мене, моїх прав, ба більше – підбурює і вітає насилля наді мною", – наголосив військовий.

Згідно з матеріалами суду, облрада своєї вини не визнала, назвавши претензії Петра Жерухи "необґрунтованими".

"Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та, враховуючи всі наведені обставини, суд дійшов до висновку про задоволення позову в повному обсязі", – йдеться у судовому рішенні.

"Представники місцевих влад зобов'язані пропагувати, наслідувати затверджені на державному рівні програми, реформи та забезпечувати виконання міжнародних зобов'язань. Проте ця заява говорить про невиконання покладених на них зобов'язань та, фактично, ігнорування вищих органів влади, до яких, за іронією, вони й звертаються.

Зараз я відчуваю, що я не є безсилим, і лиш бажання та багато зусиль можуть змусити ЛОР скасувати своє рішення і відкликати цю заяву. Майбутнє покаже, як сильно нам доведеться бути кармою для представників, обраних нами для керування державними процесами", – підсумував Петро Жеруха.

Відтак Львівська обласна рада має сплатити 1073 гривні судового збору позивачу.

Нагадаємо, у березні 2023 року депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні (реєстровані) партнерства. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, яка має бути доступною для різностатевих і одностатевих пар.

Згідно із законопроєктом, цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, однак не можуть усиновлювати дітей і брати над ними опіку.

У червні 2023 року петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тисяч голосів.

Водночас Православна церква України виступила проти його ухвалення, тому що він нібито "суперечить природному, Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка та однієї жінки".

Раніше законопроєкт вже отримав підтримку п’яти комітетів Верховної Ради: комітет молоді та спорту, комітет з питань європейської інтеграції, комітет з питань цифрової трансформації, комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів та комітет з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства.

У жовтні 2023 року його також підтримали Міністерство оборони та Міністерство юстиції. Хоча раніше у Міноборони виступали проти законопроєкту, бо вважали, що він суперечить Конституції та дискримінує військових, які укладають традиційні шлюби.