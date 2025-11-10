Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему в начале российского полномасштабного вторжения в 2022 году Альянс не пошел на создание бесполетной зоны над Украиной.

Источник: Столтенберг в своих мемуарах On My Watch ("В мое время"), отрывки из которых приводит The Sunday Times,"Европейская правда"

Детали: В частности, в мемуарах бывший генсек НАТО описывает "болезненный момент" в феврале 2022 года, когда он отклонил отчаянную просьбу президента Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной.

Столтенберг сказал, что боялся, что их разговор может стать последним телефонным звонком украинского президента, поскольку на Западе боялись за его жизнь.

"Он позвонил мне из бункера в Киеве, когда российские танки были уже совсем рядом. И он сказал: "Я принимаю ваше решение не направлять наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дайте российским самолетам, дронам и вертолетам летать и атаковать нас", – вспоминает Столтенберг.

Столтенберг напомнил, что в прошлом НАТО действительно закрывало воздушное пространство над отдельными странами из соображений защиты гражданского населения, в частности, над Боснией и Герцеговиной или над северной частью Ирака, где нужно было защитить курдов.

Однако на просьбу Зеленского тогдашний генсек Североатлантического альянса ответил отказом.

Свой отказ он объяснил тем, что в случае закрытия неба над Украиной НАТО должно было бы это уничтожить российские системы противовоздушной обороны в Беларуси и России, поскольку западные истребители не могли бы летать над Украиной, если бы на них нацеливались российские ракеты ПВО.

"А если в воздухе будет российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда между НАТО и Россией разразится полномасштабная война. А мы не готовы к этому. Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины", – отметил Столтенберг.

Он вспоминает, что ему было "больно" заканчивать тот телефонный разговор с Зеленским, "зная, что его жизнь в опасности".

В своих мемуарах Столтенберг также рассказал о напряженных переговорах в 2022 году о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции, в частности как он сорвался на тогдашнего главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Кроме того, он вспоминал, как президент США Дональд Трамп во время первого срока обдумывал исключение нескольких государств из НАТО.





