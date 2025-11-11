 
Сьогодні, 12:00

Зламайте язика. В Одесі перейменували провулок на честь відомої грецької? купецької сім'ї

Категория: Новини / Події

В Приморском районе Одессы переулок Елисаветградский получил новое имя – теперь он носит название переулок Халайджогло. Решение принято в честь влиятельной греческой купеческой династии, внесшей значительный вклад в развитие города в XIX – начале XX века.

Семья Халайджогло сыграла заметную роль в экономическом и градостроительном становлении Одессы. Владев крупными земельными участками в районе Отрада, представители рода активно участвовали в застройке города и развитии его инфраструктуры. Историки отмечают, что более 60 принадлежащих семье участков впоследствии были проданы под строительство жилых домов на современных улицах Ясная, Уютная и Отрадная.

Одним из самых известных представителей семьи был Давид Халайджогло – предприниматель и землевладелец, основавший винокуренный склад у железнодорожного вокзала. Со временем предприятие выросло в ликероводочный завод, ставший важным промышленным объектом Одессы.




