В Одеській обласній бібліотеці для дітей імені В. Катаєва відбулося урочисте нагородження лауреатів та учасників VI Міжнародного конкурсу Шевченківських читань «Свобода»

В КУ Одеській обласній бібліотеці для дітей імені В. Катаєва відбулося урочисте нагородження лауреатів та учасників VI Міжнародного конкурсу Шевченківських читань «Свобода» — творчого змагання, що вже шостий рік поспіль об’єднує українців усього світу навколо постаті Тараса Шевченка та його слова. На церемонію завітав голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін, який виступив із власними поезіями, присвяченими українській мові та Великому Кобзареві. У щирій розмові з присутніми він наголосив на важливості збереження рідного слова, подякував нашим захисникам за можливість творити й виступати під мирним небом, а також побажав юним митцям натхнення та любові до української культури.

Під час свята лунали вірші, пісні, музичні композиції. Юні лауреати конкурсу вразили глядачів глибоким розумінням поезії Шевченка та майстерним виконанням творів, присвячених Великому Кобзареві. Серед гостей заходу — відомий бард Анатолій Сєбов, який виконав свої авторські пісні, зокрема одну, написану на слова Юрія Работіна.

Конкурс «Шевченківські читання. Свобода» засновано у 2020 році, і він традиційно проходить щорічно до дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч подія зібрала рекордну кількість учасників — понад 1500 заявок із 478 населених пунктів України (усіх 24 областей) та 21 країни світу: від Великої Британії, Італії, США та Канади — до Китаю, ОАЕ й Перу. Поезії Шевченка звучали дев’ятьма мовами світу та навіть мовою жестів.

Лауреатів конкурсу представила Ірина Гончарова, - організатор нагородження "VI Міжнародного конкурсу Шевченківських читань. Свобода" в Одеській області.

Роботи приймалися у шести номінаціях:

– «Читці поезій Т. Г. Шевченка»,

– «Музично-співана Шевченкіана»,

– «Присвяти Шевченкові»,

– «Шевченкове багатоголосся»,

– «Шевченко і світ»,

– «Серця голос».

80% учасників — це діти та молодь до 18 років. Наймолодшій учасниці конкурсу — лише 2,5 роки, а найстаршій — 92! Найактивнішими стали школярі 9–10 років, які представили понад 120 відеоробіт.

Професійне журі, до складу якого увійшли Народний артист України Петро Панчук, Заслужений артист України Дмитро Лінартович, акторка і режисерка Анна Арт-Топчій, а також організаторка конкурсу Олеся Кривопиша, відзначило майстерність декламаторів, глибину емоцій і творчий підхід кожного учасника.

Одеська область традиційно показала високий рівень підготовки: п’ять лауреатів і дев’ятнадцять фіналістів ІІ туру, серед яких — і двоє внутрішньо переміщених дітей.

Лауреати конкурсу з Одеської області:

– І ступінь — Народний музично-драматичний театр та дитячо-юнацький театр-студія «Едельвейс» (Ізмаїл);

– ІІІ ступінь — Байло Мелана (7 р.), Байло Мирослава (8 р.), Подмогильний Ілля (13 р.), Лисовська Ірина, Пташник Анастасія (7 р., ВПО, Луганська обл.).

Учасники ІІ туру: Кириченко Альберт, М’ясникова Катерина, Чегурко Вікторія, Бодюл Ольга, Смірнов Назарій (Одеський ліцей №60), Лубинецький Микита, учні Орлівського опорного ліцею Подільського району, вокальна група «Зорецвіт» (Левадівський СБК), дуети та колективи з різних навчальних закладів області. Під час урочистостей у Катаєвській бібліотеці діти читали улюблені вірші Шевченка — «За сонцем хмаронька пливе», «Не завидуй багатому», «Тарасове слово» та інші. У залі панувала особлива атмосфера — щирість, любов до Батьківщини й відчуття гордості за українське слово.

Наприкінці незабутнього заходу Юрій Работін подарував численні книжки Одеській обласній бібліотеці для дітей ім. В.Катаєва. В.о. директора КУ ООДБ ім. Катаєва Наталія Кавун висловила вдячність Юрію Работіну за надану літературу та відмітила нескінченну енергію Юрія Анатолійовича та вагомий вклад у підтримку українського слова.

Цьогорічний конкурс знову підтвердив: Шевченкове слово живе в серцях українців усього світу, єднає покоління та нагадує, що справжня свобода — у любові до рідної землі, мови й культури.



