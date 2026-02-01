В енергосистемі стався збій: зупинилось метро у Києві та Харкові, перебої з напругою дійшли й до Молдови (доповнено)

В Україні у суботу, 31 січня, застосували екстрені відключення електроенергії через технологічне порушення в об’єднаній енергосистемі. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Збій призвів до аварійних відключень електроенергії, зупинки метро у Києві та Харкові, а також перебоїв із напругою на румунсько-молдовських енерголініях.

Пообіді енергетики України почали поступово повертати постачання електроенергії.

Деталі

О 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії електропередачі 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення в українській електромережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. У результаті були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Через зникнення напруги зупинилося метро у Києві та Харкові. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття на резервному живленні станцій. У столиці також немає водопостачання в усіх районах, повідомив «Київводоканал».

Через повну відсутність електроенергії зупинилась і головна водопровідна станція Вінниці: все місто наразі без води.

За інформацією Міненерго, за командою диспетчера «Укренерго» екстрені відключення запроваджено у Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях. За прогнозами фахівців, електропостачання має бути відновлене протягом найближчих 2-3 годин.

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів.

Наслідки технологічного збою відчули й за межами України. У Молдові зафіксували аварійні відключення електроенергії та проблеми зі зв’язком, заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту та місцеве видання NewsMaker. Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Доповнено о 13:40. Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою, додали в Мінцифри.

Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою, додали в Мінцифри. Колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький уточнив, що ситуація 31 січня не є національним блекаутом на зразок листопада 2022 року, а серйозною каскадною системною аварією з частковим відключенням споживачі. Він зазначив, що подібні інциденти після 2022 року траплялись кілька разів і остаточні причини будуть відомі лише після технічного аналізу, який потребує часу, і висловив упевненість, що наслідки обійдуться «легким переляком».

Доповнено о 14:25 . Станом на 14:00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям, заявив Шмигаль.

Роботу метро Києва починають відновлювати на всіх трьох лініях. Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання, відзвітував Кличко.

Контекст

Міжнародне агентство з атомної енергії провело 30 січня екстрене засідання у своїй штаб-квартирі у Відні у відповідь на нові ризики для ядерної безпеки в Україні. За даними агентства, місяці російських ударів, спрямованих на погіршення стану енергосистеми України, позбавили три діючі атомні електростанції країни стабільного постачання електроенергії. Європейські країни вимагають від МАГАТЕ детальної оцінки вразливості України, пише Bloomberg.

Напередодні перших тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ, газета Financial Times із посиланням на джерела писала, що українська та американська сторона планують запропонувати росіянам «енергетичне перемир’я» в обмін на припинення ударів ЗСУ по російських нафтопереробних заводах і танкерах «тіньового флоту».

Обговорення цієї ідеї в тристоронніх переговорах підтвердив співрозмовник Forbes Ukraine у дипломатичних колах, однак не став коментувати її перспективи. Опитані Forbes Ukraine західні аналітики вважають можливим досягнення енергетичного перемирʼя в тристоронньому форматі переговорів, але з наближенням весни.

29 січня Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на час сильних морозів, а той погодився.

В Україні з 1 лютого через холодне арктичне повітря з півночі Європи температура вночі знизиться до –20…–27°C, а в окремих північних і східних областях – до надзвичайних морозів у –30°C.

