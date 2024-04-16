Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий назначен заместителем руководителя Офиса президента. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского появился 15 апреля на сайте.

“Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины”, — говорится в документе.

Напомним, что место Точицкого в Министерстве иностранных дел Украины занял уволенный с поста заместителя главы Офиса президента Андрей Сибига. То есть произошла рокировка.







