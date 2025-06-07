На шляху сталого розвитку: в Одесі обговорили регіональні ініціативи та міжнародну співпрацю

В офісі Національної спілки журналістів України в Одесі відбулася зустріч, присвячена підготовці до Причорноморського форуму сталого розвитку, який цього року пройде в Коблевому. Захід об’єднає представників Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.

Вітаючи учасників, голова Одеської обласної організації НСЖУ Юрій Работін подякував колегам за багаторічну співпрацю та наголосив на важливості майбутнього форуму:

— Особливо приємно вітати мого колегу з Німеччини — журналіста Берхарда Глазена. Він висвітлюватиме роботу Платформи сталого розвитку, яка охоплює чотири південні області України. Сьогодні також з нами — голова оргкомітету Володимир Килимник та автор проєкту Олександр Такарський. Коли цей проєкт вперше було представлено, я подумав: якщо його реалізують — це стане справжнім проривом для України.

Юрій Работін також нагадав, що перший форум проходив на Одещині, і його результати вже дали конкретні плоди:

— На нашій території було підписано низку угод, за реалізацією яких ми ретельно стежимо. Ми не зупиняємось на деклараціях — працюємо на результат.

Окрему увагу на зустрічі приділили темі енергетики. За словами Работіна, на основі аналітичної статті одного з колег було створено унікальну енергетичну карту регіону, а також проведено міжнародну конференцію:

— Наш регіон має потенціал стати першим енергетичним хабом України. Про це вже йдеться в спеціальній публікації, яку ми плануємо надрукувати у газеті «Золотослів».

Участь у зустрічі також взяла Таміла Афанасьєва — директорка комунальної установи «Грантовий офіс Одеса 5Т», депутатка обласної ради, голова Одеської обласної ради миру. Вона поділилася власним досвідом участі в міжнародних ініціативах:

— Ще у 2018 році я була на презентації Цілей сталого розвитку в ООН. Багато країн — Греція, Ісландія, Німеччина, США — вже давно працюють у цьому напрямку. І ми також долучилися: співпрацювали з науковими бібліотеками, зокрема з Іриною Бірюковою, втілювали ідеї сталого розвитку в роботі з дітьми та громадами.

Пані Афанасьєва наголосила, що після початку повномасштабної війни ця діяльність лише посилилась:

— Ми працюємо з Миколаївщиною та Херсонщиною, організовували гуманітарні місії. І зараз — продовжуємо працювати, щоб разом наближати перемогу.

Окремо вона розповіла про діяльність очолюваного нею «Грантового офісу Одеса 5Т»:

— Лише з січня по травень ми підготували та подали заявки на суму 5 мільйонів євро. Йдеться про міжнародні структури, зокрема House of Europe. Сподіваємось, що хоча б 10–15% з них будуть профінансовані.

Серед поточних проєктів — розробка нової стратегії розвитку Одеси до кінця 2026 року. Цей проєкт реалізується у співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP) та японським урядом.

— Ми маємо бути синхронізовані з Європою, адже з 2027 року там стартує новий стратегічний цикл. Також співпрацюємо з німецьким агентством GIZ — подали грантові заявки для кількох лікарень та навіть для зоопарку. Плануємо перейменування офісу на Агенцію сприяння інвестиціям в Одесі, англійською — Investment Promotion Agency Odesa 5T.

Таміла Афанасьєва наголосила, що сьогодні Одещина стає майданчиком для впровадження нових моделей, які можуть бути поширені на всю Україну:

— Ми тісно співпрацюємо з молоддю, підтримуємо стартапи, які фінансують провідні міжнародні фонди, зокрема Google. Усі ці ініціативи — це шлях до перемоги та відновлення країни.

Пані Тамілу подякували за участь у зустрічі. Її документи будуть включені до програми форуму. Вона також призначена головою комітету з підготовки Причорноморського форуму сталого розвитку, що відбудеться 27 червня у Коблевому.