Венгрия перестала получать российскую нефть из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ключевой распределительной станции трубопровода “Дружба” в Брянской области 12—13 августа, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он рассказал, что замминистра энергетики РФ Павел Сорокин проинформировал его о ремонтных работах на объекте. С учетом того, что они “ведутся непрерывно, есть большая вероятность”, что поставки нефти возобновятся в конце недели, добавил Сийярто.

ВСУ начали бить по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) “Унеча” в селе Высокое Брянской области с вечера 12 августа. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что для атаки использовались реактивные снаряды и беспилотники. Спутниковые снимки зафиксировали значительный пожар.

Станция “Унеча” — крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов “Дружба” общей протяженностью 8900 км. До этого беспилотники атаковали станцию 6 августа, после чего там также произошел пожар.

Венгрия остается одной из двух стран Евросоюза, продолжающих покупать российскую нефть. В июле она импортировала “черного золота” из РФ на 200 млн евро, оценивают аналитики СREA. Также Венгрия закупает газ “Газпрома” (на 285 млн евро в июле), что делает ее крупнейшим импортером российских углеводородов в Европе.





