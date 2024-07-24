Венгрия будет блокировать выплату Украине €6,5 млрд из Европейского фонда мира, пока Киев не разрешит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV News.

Пока Украина не снимет запрет, следует забыть о выплате €6,5 млрд из Европейского фонда мира, сказал Сийярто.

"Я четко дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, о выплате 6,5 миллиардов евро компенсации за оружие из Европейского фонда мира следует забыть", - отметил он.

Венгрия и Словакия покупают соответственно 33% и 40-45% сырой нефти у российского "Лукойла" транзитом через Украину, отметил Сийярто.

Напомним:

Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Экономическая правда.