Часть американской военной помощи, предоставленной Украине по программе президентского изъятия (PDA), не имела подтверждающей документации и содержала случаи завышения стоимости вооружения. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на отчет Офиса генерального инспектора Министерства обороны США, передает Фокус.

Согласно документу, аудит охватил 80 траншей помощи на общую сумму 22,1 млрд долларов. В 32 траншах на 5,7 млрд долларов не было смет и необходимых подтверждающих материалов. Из этой суммы 1 млрд долларов аудиторы оценили как "сомнительные расходы", еще 0,9 млрд — как неэффективно использованные.

В отчете отмечается, что ранее, в июне 2023 года, во время проверки помощи Украине по программе PDA уже выявляли ошибки на 6,2 млрд долларов из-за неправильной методики оценки стоимости вооружения. Нынешний аудит, обнародованный 13 августа 2025 года, дополнительно зафиксировал случаи, когда в Пентагоне просто не знали реальной цены техники, которую передавали Украине. Некоторые оценки базировались на предположениях, обозначенных во внутренней документации как "WAG" (wild-ass guess — необоснованная догадка).

Среди примеров, приведенных в отчете:

Воздушные силы США в 2022-2023 годах получили 657,7 млн долларов на транспортировку вооружения для Украины, из которых 535,5 млн отнесли к "сомнительным расходам" из-за отсутствия подтверждающих документов.

Армия США в апреле 2023 года получила 276,3 млн долларов на техническое обслуживание переданного Украине вооружения. Документы подтвердили расходы только на 40,2 млн долларов, остальные — 236,1 млн — не были должным образом обоснованы.

ВМС США, передав Украине 24 катера, закупили себе 33 новых, что свидетельствует о завышенной оценке стоимости переданной техники.

В отчете также упоминается, что по состоянию на декабрь 2024 года Пентагон выделил 5,1 млрд долларов на PDA для Украины, которые до сих пор остаются неиспользованными.

Программа PDA предусматривает быструю переброску вооружения из запасов США без дополнительного согласования Конгресса. Общий объем такой помощи Украине с начала полномасштабной войны достиг 39,3 млрд долларов.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль 5 августа рассказал о новом механизме военной помощи Украине PURL, который создали США и НАТО. Согласно данным Reuters, речь идет в частности о "деталях и ракетах Patriot".

В Пентагоне 25 июля сообщали, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине оружия для САУ и ПВО на 320 млн долларов.