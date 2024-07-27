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Сьогодні, 14:00

Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках щодо відправленої Україні зброї на 2 млрд доларів

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Министерство обороны США снова обнаружило ошибки в своих расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного Украине. На этот раз — на 2 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

Пентагон столкнулся с трудностями при точной оценке стоимости отправленного оружия “из-за нечетких определений в бухгалтерском учете”, говорится в новом отчете Счетной палаты США. Общая стоимость неправильно оцененных материалов увеличилась до 8,2 миллиарда долларов.

Например, 10 автомобилей были оценены в 7 млн долларов, в то время как подтверждающая документация показывала, что они должны были быть оценены в ноль — их чистую балансовую стоимость.

Напомним, в 2023 году Пентагон уже находил ошибок на 6,2 млрд долларов, что позволило отправить Украине дополнительное оружие.




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