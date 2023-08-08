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Після виявлення помилки Пентагону. США оголосять про новий пакет допомоги Україні

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 8 августа, объявит о выделении Украине новых дополнительных вооружений на общую сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американских чиновников, в Белом доме начали распределять средства в рамках помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов, которые были обнаружены по причине бухгалтерской ошибки Пентагона, что привела к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.

Так, в мае в Министерстве обороны США объявили о том, что по ошибке завысили стоимость вооружений, предоставленных Украине. Сотрудники Пентагона тогда использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизируемой стоимости" для подсчета цены боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного украинской стороне.

По словам официальных лиц США, начало использования этих обнаруженных средств - очень важно, так как они представляют собой последний из ранее санкционированных Конгрессом средств в размере 25,5 миллиарда долларов, которые администрация Байдена может использовать для доставки оружия из запасов США в случае чрезвычайной ситуации.

Также американские чиновники рассказали, что сейчас Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Украине.

По словам официальных лиц, ожидаемое во вторник объявление о выделении 200 миллионов долларов станет первым траншем непредвиденных доходов в размере 6,2 миллиарда долларов, ранее санкционированных Президентским управлением США по выборке средств.

В этот пакет входили:

  • оборудование для разминирования,
  • противотанковое оружие TOW и AT4,
  • орудия и боеприпасы,
  • перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp (LMT.N) для системы Patriot,
  • ракеты управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS),
  • противотанковые ракеты Javelin, произведенные совместным предприятием Lockheed и RTX Corp (RTX.N),
  • а также другое оборудование.

Военная помощь США Украине

Напомним, в середине июля Пентагон объявил пакет на 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Предполагается, что этот пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из зерновой сделки и устроила ракетный террор.

Отметим, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.




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