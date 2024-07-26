Счетная палата обнаружила дополнительные бухгалтерские ошибки в расчетах Пентагона по стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Украину, на сумму 2 миллиарда долларов.



Обнаружено, что «всего в результате неправильной оценки оказалось, что бюджет американской помощи увеличился до 8,2 миллиарда долларов», сообщается в отчете правительства США, передает "Голос Америки".



Министерство обороны «столкнулось с трудностями при точной оценке товаров оборонного назначения, отправленных в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерской отчетности», говорится в новом докладе Счетной палаты правительства (The Government Accountability Office - GAO).



Ранее в 2023 году Пентагон заявлял, что сотрудники использовали понятие «стоимость восстановления» вместо «амортизационной стоимости» для подсчета средств, потраченных на помощь Украине.

Выявленная разница в размере 6,2 миллиарда долларов открыла возможность для отправки в Киев техники и оборудования еще на несколько миллиардов долларов.



Затем Пентагон сообщил GAO, что «с тех пор было обнаружено завышение стоимости еще на 2 миллиарда долларов».



В результате в Украину может быть отправлена партия вооружения еще на сумму в 2 миллиарда долларов для покрытия разницы в расчете помощи, одобренной администрацией Байдена.



В GAO заявили, что «расплывчатое определение стоимости оборудования и техники в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке сокращения расходов привели к несоответствиям в заявленной стоимости военной помощи».



В одном примере, приведенном в докладе GAO, 10 автомобилей были оценены в 7 050 000 долларов США, хотя подтверждающая документация показала, их балансовая стоимость равна нулю.



GAO рекомендовало Конгрессу разъяснить определение стоимости в контексте оборонных статей в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению расходов.



Кроме того, GAO выдало семь рекомендаций Министерству обороны, предложив обновить свои распоряжения и включить в них не только раздел оценки согласно PDA, но и разработать процедуры оценки для конкретных видов вооружений и техники.



В Пентагоне заявили, что согласились со всеми рекомендациями и наметили действия по решению этих проблем.