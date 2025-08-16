Заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности добиться мирного соглашения без предварительного прекращения огня стало ключевым событием после его встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что мирное соглашение выгодно Москве, поскольку Россия может продолжать войну, в которой у неё есть преимущество, пока будут идти переговоры о полном урегулировании конфликта. Временное прекращение огня выгодно Киеву, поскольку обеспечит паузу в российских ударах по военным объектам Украины, добавляет NYT.

Также издание обратило внимание на то, что европейские союзники Киева в своих многочисленных заявлениях после встречи на Аляске не упоминали о необходимости предварительного достижения прекращения огня, хотя ранее это было одиним из их ключевых требований Украины и Европы.

Отсутствие возражений со стороны Банковой и партнёров может являться способом избежать открытого противодействия Трампу, который заявил, что хочет прямого мирного соглашения без предварительного достижения перемирия, говорится в публикации.

NYT отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении о переговорах, похоже, тоже решил действовать осторожно, чтобы открыто не противоречить призыву Трампа к прямому мирному соглашению вместо прекращения огня.

“Нам нужно достичь настоящего, долгосрочного мира, а не просто очередной паузы между российскими вторжениями”, — сказал украинский лидер.

Однако Зеленский добавил, что “убийства должны прекратиться как можно скорее, а огонь должен быть прекращён как на поле боя, так и в воздухе, а также по нашей портовой инфраструктуре”, что говорит о том, что Банковая по-прежнему считает прекращение огня приоритетом.

Сегодня советник главы Офиса президента Сергей Лещенко прямо заявил, что Киев против переговоров о подготовке мирного соглашения до заключения перемирия.

Также по данным Bloomberg, Трамп передал Зеленскому, что Путин хочет получить весь Донбасс. При этом президент США подчеркнул, что Украина должна сама решать, что делать со своей территорией.

Теперь в Европе беспокоятся, что Трамп, который хочет побыстрее заключить мирное соглашение, будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки.

The Wall Street Journal еще 8 августа со ссылкой на источники писал, что Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области. Линия фронта в других регионах будет заморожена.





