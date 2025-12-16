В Одесском национальном художественном музее пройдет выставка «Райские домики» украинских иконописцев Льва Скопа и Татьяны Думан-Скоп.

На экспозиции представлены расписанные на сакральную тематику миниатюрные избушки, которые превратят выставочные залы музея в сказочный город. «Райские домики» созданы из обрезков дерева, оставшихся после работы столярного цеха Львовского театра Марии Заньковецкой. Авторы собирали из них миниатюрные домики, расписывали их, создавая композиции из многофигурных сцен и фигур святых, напоминающие маленькие алтари.

Татьяна Думан-Скоп — украинская художница родом из Николаева на Львовщине, выпускница отдела сакральной живописи Львовской академии искусств, исследовательница древнего украинского искусства, автор монографии «Рыботицкое барокко».

Лев Скоп — украинский художник, выпускник Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев), исследователь сакрального искусства, автор монографии «Датирование галицких икон XIV-XVI веков».

