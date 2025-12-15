В Египте завершилась реставрация гигантских статуй-близнецов, "колоссов Мемнона".

В египетском Луксоре завершилась ресторация гигантских статуй фараона Аменхотепа III, которые называют Колоссами Мемнона. Почти три с половиной тысячи лет они безмолвно восседают на своих каменных постаментах, охраняя вход в гигантский посмертный храм Аменхотепа III, не сохранившийся до наших дней, олицетворяя культ мертвых.

Разрушенные временем, природными явлениями, землетрясениями, колоссы почти потеряли свои лица: восстановление растянулось на 20 лет.

Хуриг Сурузиан, египтолог и глава проекта, отметила, что команда специалистов реализовала не просто бизнес-задачу, но мечту - "спасти то, что осталось от некогда престижного храма, крупнейшего из всех". А Мохамед Исмаил из Верховного совета по древностям, напомнил о масштабе проделанных работ - от "весьма фрагментарной сохранности" к полному восстановлению и укреплению статуй, чья высота - около 15 метров, а вес - 700 тонн.

Власти Египта патронируют восстановление культурного наследия. В ноябре в Гизе, рядом с пирамидой Хеопса официально открылся Большой Египетский музей - крупнейшее в мире собрание, посвящённое одной цивилизации.

Источник