Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий.

С приближением 2026 года растет интерес к возможным предсказаниям, содержащимся в нострадамовых "Пророчествах"- знаменитом сборнике четверостиший.

Новые интерпретации его трудов указывают на неспокойный 2026 год, характеризующийся "великим роем", упоминанием "крови", эскалацией конфликта между Востоком и Западом и приходом к власти лидера, которого некоторые исследователи ассоциируют с президентом США Дональдом Трампом, прозванным толкователями "королем Дональдом", как сообщается в статье в газете Express.

Хотя пророчества Ноcтрадамуса печально известны своей загадочностью, новые прочтения указывают как на тревожные события, так и на возможность их обновления.

Впервые астролог опубликовал свой сборник Les Propheties в 1555 году. Он содержит 942 четверостишия (катрена), написанных на смеси архаичной латыни и средневековых французских фраз. На протяжении веков его произведения связывали с событиями мирового значения - от Великого лондонского пожара до атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и, совсем недавно, пандемии COVID-19.

В преддверии 2026 года, когда глобальная обеспокоенность растет, некоторые четверостишия вновь привлекли внимание своими параллелями с текущим геополитическим контекстом.

Стоит ли нам ожидать новых стихийных бедствий?

Одна из повторяющихся тем в предполагаемых пророчествах Нострадамуса - стихийные бедствия. Многие считают, что такие символы, как "огонь с неба", могут предсказывать экстремальные погодные явления на 2026 год в соответствии с последствиями изменения климата.

Другие рассмотренные катрены предупреждают о возможном финансовом кризисе. В некоторых из них упоминаются**"коррумпированные валюты" и "беспокойные рынки**": согласно этим толкованиям, в следующем году может начаться новый негативный экономический цикл.

"Большой рой пчел" - предупреждение о влиятельных лидерах?

В одном из самых обсуждаемых четверостиший упоминается "большой рой пчел", появляющийся из темноты ночи. Аналитики интерпретируют "рой" как символ влиятельных политических игроков, потенциально таких фигур, как Дональд Трамп или Владимир Путин.

Согласно этим толкованиям, "рой" может означать победы или смелые маневры высокопоставленных лидеров в наступающем году. Некоторые предполагают, что фраза может намекать на новые переговоры по Ближнему Востоку под руководством Трампа или геополитические повороты в пользу России в контексте вторжения в Украину.

"Все будет залито кровью": напряжение за пределами европейских границ?

В другом четверостишии, относящемся к Тичино, южному швейцарскому кантону, граничащему с северной Италией, говорится, что регион будет "залит кровью". Хотя единого мнения о точном значении нет, аналитики считают, что провидец может намекать на новые волнения в Европе. Упоминание об этом символизирует более широкий конфликт, который может распространиться на европейские регионы, уже столкнувшиеся с политической напряженностью и военной мобилизацией.

Другое четверостишие, "Семь месяцев великой войны, люди погибают от зла", некоторые читатели связывают с затяжным конфликтом, в котором участвуют лидеры, твердо придерживающиеся своей стратегии. Исследователи предполагают, что оно может относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому или Дональду Трампу, которого некоторые последователи Нострадамуса в своих спекулятивных чтениях прозвали "королем Дональдом".

Марс, крупномасштабная война и упадок Запада

Одна из самых ярких ссылок содержится в стихах, описывающих движение Марса, римского бога войны. Нострадамус писал, что когда Марс "проложит свой путь среди звезд", кровь "окропит святилище". Аналитики считают, что это указывает на эскалацию глобальной войны в 2026 году, в которую могут быть вовлечены Западная Европа и азиатские державы.

Другой катрен - "Три огня поднимаются с восточных сторон, в то время как Запад тихо теряет свой свет" - интерпретируется как отражение сдвига в глобальном балансе сил, когда Восток станет доминировать, а Запад столкнется со стратегическими или технологическими неудачами.

Между ИИ и сменой власти: станет ли 2026 год поворотной точкой?

В последние годы интерес к предполагаемым технологическим пророчествам Нострадамуса значительно возрос. Некоторые толкователи видят в его стихах намеки на искусственный интеллект, системы связи и даже передовую автоматизацию. Теории утверждают, что 2026 год может стать поворотным для развития технологий.

Некоторые современные ученые считают, что фраза Нострадамуса о том, что Запад теряет свой "свет в тишине", может метафорически относиться к стремительному прогрессу ИИ в Китае, Японии и других восточных странах. Они утверждают, что экономические потрясения, вызванные автоматизацией, могут бросить вызов западным рынкам труда, потенциально изменив глобальные экономические траектории.

Несмотря на мрачный тон многих четверостиший, предсказания Нострадамуса на 2026 год завершаются оптимистичным прогнозом:

"Тени падут, но человек света восстанет".

Это толкуют как символическое послание о коллективном обновлении - возможно, указывающее на нового лидера, пересмотр мировоззрения или социальные перемены, которые ставят человеческие отношения выше технологий.

Более осторожные исследователи отмечают, что стихи, содержащиеся в "Пророчествах", метафоричны и могут относиться к любой эпохе.

Их толкование ежегодно вызывает большой интерес, однако связь с текущими событиями проистекает не из реальных предсказаний, а из современного прочтения, которое отвечает на наши вопросы и страхи, затрагивая проблемы, связанные с войнами, экономическими кризисами, природными катастрофами и технологическими революциями, занимающими в современных общественных дискуссиях гораздо больше места, чем во времена Нострадамуса в XVI веке.

