Сьогодні, 14:00

Україна готує бюджет з розрахунку продовження війни протягом всього 2026 року

Економіка та фінанси

Министерство финансов Украины готовит государственный бюджет-2026 из расчета, что война будет продолжаться в течение всего следующего года. Об этом сказал министр Сергей Марченко на презентации программы правительства, передает Liga.net.

"Если сложатся положительные последствия переговоров и будет понимание до конца года, что война закончится устойчивым миром, то, конечно, мы этот подход пересмотрим, но на сегодняшний момент мы должны быть прагматичными, и поэтому на весь 2026 год мы планируем продолжение боевых действий", – сказал Марченко.

Такой сценарий будет означать, что Украине нужно найти $45 млрд внешнего финансирования. 

"На сегодняшний момент эта потребность полностью не покрыта. Мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами. Это страны G7, это Европейский Союз. И я думаю, что вместе с МВФ, вместе с другими ключевыми стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать", – сказал Марченко. 

Министр выразил "сдержанный оптимизм" по этому поводу и сказал, что на сегодня потребность на 2026 год закрыта в большей степени, чем это было в 2022 или 2023 годах.

"Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и мы все потребности закроем и на 2026 год, и на 2027-й. А в 2028 году, как вы уже услышали, будем ожидать сотрудничества с Европейской комиссией в рамках долгосрочного бюджета", – сказал Марченко.


 




