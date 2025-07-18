После принятия изменений в бюджет этого года, плановый дефицит составит $42 млрд, и покрыть его с помощью партнеров получится не полностью.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, передает "Экономическая правда".

"После принятия изменений в бюджет этого года, плановый дефицит составит $42 млрд (по расчетному курсу бюджета) и оснований считать, что он уменьшится в следующем году, к сожалению, нет. Соответственно и потребность во внешнем финансировании будет оставаться большой - около, или даже более $40 млрд", - написала она в Facebook.

По ее словам, за счет безвозвратных займов стран G7 и помощи ЕС этот дефицит будет покрыт лишь частично.

"Частично эта потребность будет покрыта так называемыми безвозвратными займами стран G7 (ERA loans), частично - помощью ЕС в рамках Ukraine Facility (надеюсь, 22 июля закроем все или большинство просроченных обязательств) и МВФ. В то же время у нас остается непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026 год - $19 млрд", - отметила она.

"В условиях, когда в этом году Украина направит не менее 66% своего бюджета на нужды обороны, поиск финансирования не должен быть только проблемой украинского правительства и Еврокомиссии", - убеждена Пидласа.

"Я вижу потенциал к углублению и расширению сотрудничества с МВФ по примеру других стран. Так, в 2025 году МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на 20 млрд долларов, из которых 12 млрд долларов - initial disbursement (то есть БЕЗ структурных маяков). В то же время Украина для того, чтобы получить 6,19 млрд долларов прошла 8 (!) успешных пересмотров", - отметила она.

Даже при условии прекращения активных боевых действий до конца этого года, расходы на оборону будут оставаться высокими еще не один год, добавила Пидласа.

"Но к ним будут добавляться огромные расходы на восстановление - мы все следим за Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4) Всемирного банка, который говорит о необходимости в $524 млрд на восстановление в следующие 10 лет после завершения войны", - отметила глава бюджетного комитета.

Напомним:

Как сообщило ранее Министерство финансов, расходы общего фонда государственного бюджета в июне 2025 года составили 337,4 млрд грн, а всего за первое полугодие - 1,9 трлн грн, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 450 млрд грн.