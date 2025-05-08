Президент США Дональд Трамп заявил, что “хорошим стимулом” для России прекратить войну в Украине может стать возможность принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Первенство будут принимать три страны: США, Канада и Мексика. Об этом сообщает BBC.

Американский лидер только сейчас, на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино, узнал, что Россия с 2022 года отстранена от футбольных турниров.

“Я этого не знал. Это правда?” — спросил Трамп.





“Совершенно верно. В настоящее время им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и Россию снова примут”, — ответил Инфантино.









Затем глава Белого дома назвал это стимулом для остановки войны в Украине. ”Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились”, — заявил Трамп.









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