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Сьогодні, 16:00

Трамп хоче стимулювати РФ закінчити війну допуском до участі у чемпіонаті світу з футболу 2026 року

Категория: Новини / Спорт

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Президент США Дональд Трамп заявил, что “хорошим стимулом” для России прекратить войну в Украине может стать возможность принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Первенство будут принимать три страны: США, Канада и Мексика. Об этом сообщает BBC. 

Американский лидер только сейчас, на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино, узнал, что Россия с 2022 года отстранена от футбольных турниров.

“Я этого не знал. Это правда?” — спросил Трамп.


“Совершенно верно. В настоящее время им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и Россию снова примут”, — ответил Инфантино.



Затем глава Белого дома назвал это стимулом для остановки войны в Украине. ”Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились”, — заявил Трамп.



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