Планируя финансовую помощь Украине на 2026 и 2027 годы, Европейская комиссия пока предполагает, что война РФ против Украины должна завершиться в конце 2026 года.

Об этом говорится в письме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Европейского Союза от 17 ноября, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды".

При подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-27 годах, Еврокомиссия исходит из того, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.

"Масштаб дефицита финансирования Украины является значительным. Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда – при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами – Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", – написала фон дер Ляйен руководителям государств Евросоюза.

Она напомнила, что в октябре 2025 года Европейский совет взял обязательство "решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия".

Президент Еврокомиссии определила четыре ключевых параметра предоставления Украине финансовой помощи:

1) финансирование должно быть быстро доступным, при этом первые выплаты должны состояться в начале второго квартала 2026 года;

2) любой новый финансовый пакет должен гарантировать, что это не создаст дополнительной фискальной нагрузки для Украины;

3) финансирование должно быть достаточно гибким, чтобы учитывать значительные неопределенности относительно точных потребностей Украины в финансировании 2026-2027;

4) должно быть обеспечено справедливое распределение "бремени" по финансированию Украины с международными партнерами ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 17 ноября министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе рассказал об условиях, которые выставил президент Франции Эмманюэль Макрон по поводу предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России.

По оценкам Еврокомиссии, Украине в 2026 году потребуется внешнее финансирование в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.

Как известно, план ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.





