Ситуация по международному финансированию Украины на 2025 год выглядит достаточно комфортно, но по 2026-2027 гг. вопрос разрыва, который нужно закрывать, остается актуальным, так как, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), пока только около трети из необходимых $65 млрд имеет подтвержденные источники финансирования, заявил первый заместитель председателя центробанка Сергей Николайчук.

"По нашим оценкам, объем средств, не имеющий подтвержденных источников финансирования на 2026-2027 гг., сейчас составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв - на 2027 год", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Николайчук уточнил, что НБУ закладывает немножко большую, чем правительство, потребность во внешнем финансировании на 2026-2027 гг.: $35 млрд в 2026 году и $30 млрд в 2027-м, и эта сумма не включает запас, который планируется сформировать в этом году из средств, поступающих по механизму ERA - за счет замороженных российских активов.

Как сообщалось, министр финансов Украины Сергей Марченко 18 августа оценил финансовый разрыв на 2026-2027 гг., который на сегодня не является закрытым подтвержденными источниками финансирования, в $37 млрд.

По его словам, необходимое внешнее финансирование на 2026 год составляет $45 млрд, но оно частично будет покрываться сформированным запасом средств от полученного в этом году международного финансирования.

В программе EFF расширенного финансирования Международного валютного фонда с Украиной еще после седьмого ее пересмотра в конце марта этого года отмечалось, что страна разделит на три части внешнее финансирование от стран G7 по механизму ERA: одна часть будет выделена на бюджетное финансирование текущего года, другая - на предварительное финансирование дефицита будущего года, а третья часть составит условное финансирование для негативного сценария.

В базовом сценарии вторая часть была определена как $8,4 млрд: $8,1 млрд будет использовано в 2026 году и еще $0,3 млрд в первом квартале 2027 года. Что касается третьей части - финансового буфера на случай негативного сценария, то на его формирование планировалось направить $9,1 млрд из поступлений от ERA в этом году и $1 млрд - от поступлений в следующем году.

