Повышение налогов

Но по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны.

"Я думаю, это предположения такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкой смены внешней политики США по отношению к Украине после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Хотя Ваврищук все-таки не исключил, что к вопросу налогов в Украине США после смены власти могут подходить более принципиально. "США хотят иметь больше аргументов в пользу поддержки Украины", - отметил собеседник издания.

То есть, давая деньги кредиторы могут более настойчиво требовать от Украины искать дополнительные средства внутри страны. Тут стоит отметить, что в программе МВФ уже определен источник дополнительного финансирования госбюджета 2025 года на случай нехватки денег - повышение НДС.

Правда, пока источники издания в правительстве говорят, что оснований для дальнейшего повышения налогов нет.

Программа с МВФ

Программа с МВФ предусматривает гарантии финансирования Украины со стороны ведущих стран Запада.

В октябре МВФ обновил базовый и отрицательный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.

Обновленный совокупный дефицит финансирования в сценарии спада оценивается в 187,1 млрд долларов, что на 35,7 млрд долларов выше базового прогноза на 2023-2027 годы (151,4 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал помощь Украине, которую выделяла администрация Джо Байдена.