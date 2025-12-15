НАБУ могло записать Сергея Шефира, бывшего первого помощника президента Зеленского и одного из трех ближайших друзей и соратников президента (два других — Миндич и Ермак). Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источники.

По данным издания, недавно детективы демонтировали аппаратуру, с помощью которой более двух лет записывали народного депутата Юрия Киселя (Слуга народа).

Тот очень близок с Шефиром и за период прослушки неоднократно общался с ним, а также другими людьми, близкими к Банковой.

Кисель известен тем, что его жена купила у Зеленского ранее принадлежавший президенту дом и земельный участок в Иванковичах. Помощником Киселя работает Никита Шефир — сын Сергея Шефира.

Отметим, что Шефир, соучредитель студии “Квартал 95”, фигурирует в деле Миндича, где он обсуждал вопрос внесения залога за экс-вице-премьера Чернышова.

При этом запись Киселя велась в рамках другого дела, также связанного с топ-коррупцией.

Отметим, что демонтаж прослушивающей аппаратуры может означать, что НАБУ считает, что получило уже достаточно информации по делу и в ближайшее время может обнародовать записи разговоров.

Как сообщают “Стране” источники в энергетической сфере, несмотря на коррупционный скандал, бегство Миндича и отставку Ермака, Банковая пытается сохранить основные схемы. И ключевым человеком в рамках этих усилий является Сергей Шефир — один из самых близких к Зеленскому людей.

Также в политических кругах в ходу версия, по которой Ермак, даже потеряв свой пост, де-факто сохраняет контроль и влияние на вертикаль власти. И, в том числе и поэтому, Зеленский медлит с назначением нового главы ОП, чтоб, фактически, оставить неизменной прежнюю систему управления страной.

“Вместо Миндича сейчас Шефир. А Ермак, по сути, никуда и не уходил и по-прежнему рулит процессами, хотя теперь ему это дается труднее — система потихоньку расползается и те же силовики осторожничают и по сторонам смотрят. Но попытки “сохранить все как было до коррупционного скандала” Зеленский и его ближайшее окружение предпринимает. Поэтому появление информации о прослушке Шефира — выглядит как звонок президенту, что попытки эти не остаются незамеченными. И если звонок не будет услышан, то далее, по закону жанра и логике развития сюжета, должны вручить подозрение Ермаку и начать некие действий против Шефира. Но пока непонятно — сработает ли сейчас эта логика или же европейцы постараются повлиять на НАБУ и САП, чтоб они “не раскачивали лодку” во время переговоров с Трампом о завершении войны. На это, собственно, и рассчитывает сейчас Зеленский”, — говорит источник.





источник