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Сьогодні, 18:00

Зеленський звільнив Сергія Шефіра та деяких інших радників та повпредів

Категорія: Новини / Політика

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Вчера, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с поста своего первого помощника. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

“Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины”, - говорится в документе. 

Также Зеленский отказался от услуг трех своих внештатных советников — Олега Устенко, Михаила Радуцкого и Сергея Трофимова. Также уволены уполномоченные президента — Наталья Пушкарева (по делам волонтеров) и Алена Вербицкая (по защите прав военнослужащих).

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