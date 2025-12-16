 
"В Україні немає жодної живої електростанції"

Президент Владимир Зеленский отметил, что в украинской энергосистеме нет станции, которая бы не была атакована Россией. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме.

“Фактически в Украине нет ни одной “живой” электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь”, — отметил Зеленский.

Он добавил, что давлению на энергетику сложно противостоять, но Украина пытается восстанавливать энергосистему как можно быстрее после каждого удара.

Он добавил, что немецкие компании очень помогают Украине с этими процессами.


