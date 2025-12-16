Радість очікування: Третій Адвент у громаді Святого Павла

Третій Адвент у лютеранській традиції має особливий, радісний характер і відомий як Gaudete — «Радійте». Після стриманих перших тижнів очікування він нагадує вірянам, що Різдво Христове вже близько, а серця наповнюються світлою надією та духовною радістю.

На початку святкового недільного Богослужіння пастор Олександр Гросс урочисто запалив третю свічку Адвенту — свічку радості й надії. Світле та піднесене Богослужіння зі Святим Причастям супроводжувалося спільною молитвою, співом традиційних хоралів і читанням біблійних уривків, пов’язаних із проповіддю Івана Хрестителя.

У своїй проповіді пастор Олександр Гросс звернув увагу на постать Івана Хрестителя як Предтечі Христа, через якого Боже слово входить у конкретну історичну реальність. Заклик Івана до покаяння, за словами пастора, є актуальним і сьогодні: духовна підготовка до Різдва полягає не у формальній побожності, а в реальній зміні серця, у вчинках милосердя, справедливості та чесності. Очікування Месії поєднує радість близького спасіння з відповідальністю за власне життя, адже лише плоди покаяння відкривають шлях до справжнього оновлення у Христі.

Після завершення Богослужіння до громади звернувся незвичайний гість із Німеччини — Юрген Грау (Jürgen Grau) з Нюрнберга, представник місіонерської організації «Спасенні, щоб спасати. Ісус Христос говорить: “Прийдіть до Мене”» (Gerettet um zu Retten. Jesus Christus sagt: Kommt zu mir). У своєму слові він наголосив, що в час постійних змін людині потрібен надійний фундамент — той, який залишається непохитним навіть після смерті. Саме таким фундаментом, за його словами, є Біблія — багаторазово перевірене Святе Письмо, яке й сьогодні говорить про головне: живі стосунки з Ісусом Христом як центр людського життя. Особливим моментом зустрічі став музичний виступ гостя: Юрген Грау виконав відомий хорал на трубі дуетом з органісткою кірхи Святого Павла Веронікою Струк, та заспівав його акапельно, викликавши щире захоплення слухачів. Після цього відбулася тепла дружня бесіда, під час якої гість із Німеччини подарував вірянам громади християнську літературу, календарі та пам’ятні сувеніри. Третій Адвент ще раз нагадав присутнім, що християнська радість не є поверхневою — вона народжується з глибокої віри, живої надії та довіри до Бога навіть у непрості часи.

А завершився святковий недільний вечір чудовим концертом « Третій Адвент», що включив в себе відомі класичні твори у виконанні видатних інструменталістів Одеської опери.



