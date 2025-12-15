Проделав невероятный путь за последние 20 лет, Польша превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы. Этому способствовали, с одной стороны, процветающие производство и сектор обслуживания, а также большой внутренний спрос, с другой стороны, инвестиционная поддержка ЕС.

В сентябре 2025 года ВВП Польши пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро), закрепив место страны среди 20 крупнейших экономик мира, сообщил Международный валютный фонд. А после скандала в группе G20 неожиданно для многих у Польши появился шанс заявить о себе на мировой арене.

Обвинив ЮАР в преследовании белого меньшинства, президент США Дональд Трамп бойкотировал саммит G20 в Йоханнесбурге, а затем отозвал приглашение ЮАР на встречу в Майами в декабре 2026 года — подобное случилось впервые в истории организации. Но этот шаг открыл двери для Польши, которая временно займет место ЮАР в G20 в качестве наблюдателя на следующем саммите во Флориде.

Это первый случай с момента создания “большой двадцатки” в 1999 году, когда страна Центральной или Восточной Европы приглашается на саммит лидеров крупнейших мировых экономик — пусть даже в качестве гостя.





