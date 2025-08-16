 
У Костянтинівці закрилася “Укрпошта”

В прифронтовом городе Константиновка Донецкой области закрывается “Укрпочта”. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По информации пабликов, сейчас в Константиновке работают три отделения “Укрпочты”, где, среди прочего, выдают пенсии. Но после трагической гибели сотрудницы одного из почтовых отделений другие сотрудники не хотят оставаться в городе и подвергать свои жизни опасности.

Как рассказали в пресс-службе Донецкого региона АО “Укрпочта”, со вторника, 19 августа, все почтовые отделения в городе прекращают свою работу. Ближайшее отделение теперь будет находиться в Дружковке.


