Президент США Дональд Трамп объявил, что достиг с кремлевским лидером Владимиром Путиным принципиальной договоренности, по которой должен состояться "обмен территориями" между Украиной и Россией, и он видит шанс, что Украина не откажется от такого соглашения.

Источник: "Европейская правда" с сылкой на интервью Трампа Fox News

Детали: Интервью ведущему Шону Хеннити состоялось в комнате для переговоров, где перед тем Трамп встречался с Путиным, сразу после пресс-конференции, на которой Трамп и Путин отказались отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого президент США выбрал общение с лояльным ему телеведущим.

В этом интервью Трамп несколько раз подчеркнул, что теперь главный вопрос – чтобы Украина приняла те договоренности, которых он достиг с Путиным.

"Украина должна согласиться, и президент Зеленский должен согласиться", – заявил он, не уточняя суть договоренностей. "Сейчас это вопрос прежде всего к президенту Зеленскому, чтобы это (мирное соглашение – ред.) произошло, а также в определенной степени европейских наций... Есть хороший шанс, что это произойдет", – добавил президент.

Трамп не стал сам называть договоренности, которые способны вызвать проблемы в их одобрении Украиной, но телеведущий уточнил, корректна ли его информация об этом сложном пункте. "Должен состояться обмен территориями, будет больше российской территории, чем было, а Украина должна получить меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО", – описал это Шон Хеннити и попросил Трампа уточнить, корректна ли эта информация. Дональд Трамп ответил утвердительно.

"Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам по сути договорились, очень договорились... Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут "нет"", – заявил он.

Трамп оценил возможность заключения сделки как "50 на 50" и отдельно сообщил, какой сигнал он пошлет Владимиру Зеленскому во время разговора с ним. "Согласитесь на сделку. Вы должны заключить Соглашение. Россия – это большая сила. Они (украинцы – ред.) нет, хотя у них очень хорошие солдаты и хорошее оружие, которое мы предоставили", – описал Трамп то, что скажет президенту Украины.

В интервью не прозвучало никакой детализации относительно объемов и очертаний этого "обмена территориями. Ранее Зеленский отмечал, что вопрос территорий определен в конституции Украины.

Напомним: Как рассказывала "Европейская правда", в Европе звучат скептические оценки относительно переговоров. Немецкий дипломат Ишингер заявил, что Путин победил на переговорах с Трампом. Чешский глава МИД напомнил Трампу о Мюнхене-1938 в начале встречи с Путиным.

