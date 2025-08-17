 
Сьогодні, 12:00

Генералам дали можливість спокійно красти ще рік після кінця війни

Категория: Новини / Події

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает изменения в действующее законодательство относительно доступа к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно защищающих государство.

“Документ позволит отсрочить открытие свободного доступа к таким декларациям на 1 год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает открытие доступа уже на следующий день после его отмены”, — сообщается на сайте Министерства обороны.


Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей, в частности: информации о членах семей; места жительства.

“Цель законопроекта — предотвратить идентификацию военных противником, а также усилить безопасность защитников и защитниц Украины и их близких”, — пояснили в Минобороны.



