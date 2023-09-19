В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот. В настоящее время депутаты предлагают внести изменения в законодательство, которые предусматривают внедрение онлайн воинского учета и автоматическое предоставление статуса УБД и других привилегий через личный кабинет военнообязанного. Как пишет Фокус, об этом говорится в законопроекте № 10062.

Украинские депутаты предлагают перевести весь процесс воинского учета в онлайн-режим, собирать более полную информацию о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет и предоставлять статус УБД, инвалидности, связанной с военными действиями, а также статус родственников погибших онлайн.

Законопроект № 10062, который предусматривает сдачу старых военно-учетных документов, верификацию данных о мужчинах из 16 баз данных и оформление необходимых заявлений о статусе через электронный кабинет.

Авторы определили для себя следующие задачи, которые должен улучшить проект:

информационное взаимодействие между государственными реестрами в связи с приобретением статуса участника боевых действий;

установление возможности граждан Украины подать заявление (обращение) в бумажной или электронной форме в соответствии с Законом Украины Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг, и, в частности, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг и / или Единого государственного реестра ветеранов войны в соответствующие государственные органы для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

установление особенностей получения статуса участника боевых действий во время действия военного положения на основании справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, оформленной в электронном виде.

Для воплощения этого, изменения предлагают в закон о реестре призывников и закон о ветеранах.

Статус УБД, лица с инвалидностью или родственников погибшего онлайн

После того как все военнообязанные будут зарегистрированы в реестре,процесс получения статуса УБД должен начаться в течение пяти дней с момента выполнения боевого приказа. Авторизованные представители военных частей начнут самостоятельно составлять Справку о непосредственном участии в боевых действиях и внесут информацию о подтверждении такого участия в событиях, необходимых для защиты Украины, обеспечения безопасности граждан и национальных интересов страны в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Они также будут вносить заявки через реестр.

Один экземпляр Справки о непосредственном участии в боевых действиях в бумажной форме предоставляется военнослужащему.

Статус участника боевых действий приобретается автоматически после формирования выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кода, штрих-кода, цифрового кода) с применением средств Реестра в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Если невозможно предоставить вышеупомянутую информацию в электронном виде, то Справка о непосредственном участии в боевых действиях должна быть представлена в письменной форме в тот же установленный срок перед комиссией по рассмотрению материалов для признания участниками боевых действий, согласно процедуре, установленной Кабинетом Министров Украины.

В таком же порядке статус участника боевых действий приобретают лица:

находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе за пределами Украины, или находятся в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с ранением, контузией, увечьем связанных с выполнением боевых задач при ведении боевых действий;

которые во время выполнения боевых задач непосредственно в районах ведения боевых действий захвачены в плен (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют.

Лица, которые получили инвалидность из-за военных действий (или их представители) и члены семей военных, погибших, пропавших без вести или умерших из-за ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в ходе антитеррористической операции (АТО) или при защите Украины от агрессии со стороны Российской Федерации, имеют право подать заявление в письменной или электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія" или Реестр ветеранов. Заявление должно содержать необходимую информацию для установления статуса лица с инвалидностью, вызванной военными действиями, а также статуса родственника погибшего. Приложенные копии соответствующих документов должны быть заверены подписью заявителя.

При наличии всех данных о военном в Реестре, такое действие можно будет осуществлять онлайн.

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста

Законодательство предусматривает создание онлайн-доступа для получения услуг по статусу и льгот для ветеранов.

Электронный кабинет — программный интерфейс Реестра предназначен для отображения сведений о призывнике, военнообязанного, резервиста, содержащихся в Реестре.

Порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень сведений, которые отображаются, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра.

Авторы законопроекта предлагают добавить к принципам ведения Реестра идентификацию всех лиц, которые должны быть в реестре и переоформление учетных документов согласно данным Реестра: