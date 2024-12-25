Министерство обороны обратилось в профильный комитет Верховной Рады с просьбой отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих до 18 марта 2025 года. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова в комитет.

В письме отмечается, что ведомство сообщает, что уже подготовило проект закона по усовершенствованию механизмов ротации и определению условий освобождения некоторых категорий военных во время военного положения.

Однако Генштаб ВСУ не поддержал соответствующий проект закона, аргументируя тем, что его внесение на рассмотрение ВР возможно только при условии накопления на воинском учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений.





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