Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в субботу не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Комитет по вопросам обороны сегодня НЕ завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Продолжение подготовки таблицы ко второму чтению будет в понедельник (может и вторник) на следующей неделе.

Ну и 10 апреля очень вероятно уже будет в зале Рады начало рассмотрения. А 11-го финальное голосование".

Детали: Железняк напомнил, что в сессионном зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия законопроекта будет понятна после рассмотрения парламентом и голосования в целом.

Что предшествовало: 29 марта сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

После этого члены Комитета работали над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы.

Предыстория:

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нарабатывает проект к рассмотрению во втором чтении с 27 февраля.

Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.

В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

Председатель Рады Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект о мобилизации в сессионном зале могут рассматривать в течение одной - нескольких недель, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, при отсутствии этого - рассмотрят быстрее.



