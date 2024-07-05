Зустріч з Джоном Віткомбом в Одеській кірсі св. Павла: Спільне молитовне об'єднання за мир

Сьогодні в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулася надзвичайна подія - зустріч громади з відомим діячем Церкви, деканом собору Ковентрі (Великобританія), Превелебним Джоном Віткомбом. Ця зустріч була організована Спільнотою Хреста з цвяхів (CCN), яка об'єднує різні церкви та організації по всьому світу в миротворчих та примирювальних ініціативах.

Джон Віткомб зібрав у Соборі св. Павла представників різних громадських та релігійних організацій, щоб поділитися історією трагедії Ковентрі, яка відбулася під час Другої світової війни. Превелебний Джон Віткомб відчував, наскільки важливо зберігати пам'ять про минуле та водночас працювати на мир і примирення у сучасному світі. На прохання Джона Віткомба учасники зустрічі обговорили актуальні питання миру та примирення. Пастор громади Олександр Гросс, заступник керівника Управління культури, національностей, релігій та культурної спадщини Ярослава Різникова та Голова Одеської регiональної органiзацiї НСЖУ Юрій Работин - всі вони поділилися своїми думками та досвідом у цих питаннях.

Головна частина зустрічі завершилась спільною молитвою за мир у стилі молитви Ковентрі. Цей момент став символічним підтвердженням єднання та спільної боротьби за гуманітарні цінності. Після офіційної частини дня Джон Віткомб разом з дияконом Арне Бьолтом відвідали селище Петродолинське Одеської області, де ознайомились з непростим життям та служінням місцевої громади. Особливо важливим було зустріти переселенців з Херсонської області, які втратили свої домівки через військові дії та знаходяться в центрі уваги міжнародної спільноти. Віряни вдячні Джону Віткому за його візит, який не лише надав духовну підтримку місцевій громаді, а й підсилив міжнародне співробітництво у справі миру та примирення. Також вони висловили подяку організаторам за змогу провести цю важливу зустріч та Богу за благословення спільної молитви та спілкування. Зустріч з Джоном Віткомбом стала не тільки важливим подією для місцевої релігійної громади, але й запам'яталася як вираз спільної віри в мир і солідарність у важкі часи для всіх одеситів.