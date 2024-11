Меморіальне богослужіння в Одеській кірсі Святого Павла на честь 84-ї річниці руйнування собору Святого Михаїла в Ковентрі

Вчора, 14 листопада 2024 року, в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулося особливе меморіальне богослужіння, присвячене 84-й річниці руйнування собору Святого Михаїла в британському місті Ковентрі. Ця річниця має велике значення для християнського світу, адже подія, яка сталася під час Другої світової війни, стала символом страждання, руйнувань та, водночас, надії на відновлення і примирення.

Зруйнований центр Ковентрі після бомбардування 14 листопада 1940 року. Джерело зображення: coventrytelegraph.net

Громада Святого Павла є частиною Спільноти Хреста з цвяхів (Community of the Cross of Nails, CCN), міжнародної християнської ініціативи, що об'єднує церкви, організації та окремих людей у прагненні до миру та примирення. Спільнота була започаткована після того, як собор Святого Михаїла в Ковентрі був зруйнований під час бомбардувань у 1940 році. Вцілілі частини собору, зокрема осколки цвяхів, стали символами надії на відновлення та порозуміння між народами.

Відзначення 84-ї річниці стало важливим моментом для всіх учасників меморіального богослужіння. Єпископ Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України Павло Шварц звернувся до вірян з промовою, яка нагадала про трагедію Другої світової війни і про важливість пам'яті та примирення між народами.

Єпископ підкреслив, що рух Ковентрі є чудовим прикладом того, як через віру та спільні зусилля можна подолати наслідки війни та відновити взаєморозуміння і мир. Цьогорічне богослужіння в Одесі не стало першим прикладом такої взаємодії між громадою Святого Павла та Спільнотою Хреста з цвяхів.

У липні цього року в Одеській кірсі також відбулося спільне молитовне служіння та зустріч громади з Превелебним Джоном Віткомбом, деканом собору Ковентрі, який поділився своєю розповіддю про духовну місію собору і Спільноти Хреста з цвяхів у сучасному світі. Ця зустріч стала важливим етапом у зміцненні міжнародних зв'язків і підтримці спільних миротворчих ініціатив. Після завершення богослужіння віряни мали можливість зробити спільні фотографії на пам'ять, підкреслюючи важливість цих миттєвостей і їхнього значення для громадської та релігійної спільноти. Висловлені молитви за мир стали підтвердженням того, що незважаючи на всі випробування, на землі завжди буде місце для надії, примирення та єдності. Меморіальні заходи, як і ці, проводять важливу роботу з утримання пам'яті про історичні події та вчать нас, що мир — це не лише відсутність війни, але й активна робота над примиренням, взаєморозумінням і підтримкою один одного в обличчі труднощів. Зусилля Спільноти Хреста з цвяхів є яскравим прикладом того, як через спільну віру та молитву можна змінювати світ на краще, а події, подібні до сьогоднішнього меморіального служіння, є важливою складовою цієї великої роботи.