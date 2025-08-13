 
Информация к новости
0
Сьогодні, 20:00

Жінки в строю: як змінюється армія

Категория: Новини / Видео

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Ще на початку 90-х у Збройних силах України жінки могли претендувати лише на обмежене коло посад. Сьогодні ситуація змінилася кардинально — вони служать у бойових підрозділах, командують складами, працюють у комендантських підрозділах і виконують ті ж нормативи, що й чоловіки.

«Немає значення, хто ти за статтю. Головне — показати себе фахівцем», — наголошує головний сержант, яка вже півтора року обіймає цю посаду і є радником командира частини з питань проходження служби.

За останні три місяці три жінки з її підрозділу отримали офіцерські погони. Зараз жінки становлять близько 20% особового складу частини. Кожна з них володіє закріпленою зброєю та готова виконувати бойові завдання.

«Стояти осторонь не зможе ніхто. Ми всі маємо працювати разом, щоб зберегти державу і не допустити, аби її розірвали окупанти», — підсумовує військова.






Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 