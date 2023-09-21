Незламні захисники

Під такою назвою в Одесі пройшов благодійний Міжнародний турнір з ММА на підтримку Збройних Сил України. У змаганні взяли участь 18 бійців з України і зарубіжжя.

Наприкінці турніру на ринг піднявся легендарний генерал-майор Дмитро Марченко, що командував обороною Миколаєва і зупинив російське вторгнення на півдні країни.

"З таким бійцями ми переможемо", - наголосив Дмитро Марченко. "Нажаль у нас в країні війна і на спорт мало хто звертає увагу, але я скажу, що всі бійці, що були сьогодні на ринзі - справжні герої, які продовжують тренуватися і отримувати перемоги."

Марченко подякував бійцям і організаторам турниру, після чого закликав на сцену свого побратима колишнього керівника управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталія Герсака, що зараз командує бійовим підрозділом.

"Ви маєте знати, - звернувся генерал до авдиторії, - ТРО Одеси знаходиться на першій лінії оборони. І зараз, поки ми тут з вами, вони там виконують свою роботу. Бійці 3-ї Штурмової демонструють надлюдські можливості там, де не проходять танки. Ми зараз спостерігаємо історичний момент, коли Україна виборює свою свободу. І виборює не лише військовими, а вся нація, народ. Це ви. Без вас ми б не впорались. Скажу як є: армії без вас, без волонтерів важко. Як і вам важко без нас. Ми маємо показати свою єдність, скластись у кулак і показати, що ми вільний народ і ми боремось за свою свободу."



