В документе говорится, что первая леди понесла «огромный финансовый и репутационный ущерб» из-за утверждений Байдена-младшего.

Кроме того, в письме Байден-младший обвиняется в «богатой истории спекуляций чужими именами» и в том, что он повторил это утверждение, «чтобы привлечь к себе внимание».

В большом интервью Кэллагэну Хантер Байден утверждал, что неопубликованные документы, касающиеся Эпштейна, могут «уличить» президента Трампа.

В частности, он сказал: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом — настолько эти связи обширные и глубокие».

В официальном письме первой леди отмечается, что это утверждение частично приписывается журналисту Майклу Вулфу, автору критической биографии президента.

В недавнем интервью американскому изданию The Daily Beast Вулф заявил, что первая леди была знакома с одним из соратников Эпштейна и Трампа, когда она познакомилась со своим нынешним мужем. Позже издание удалило этот материал.

В архивной версии материала Daily Beast размещено сообщение: «После публикации материала The Beast получил письмо от адвоката первой леди Мелании Трамп, оспаривающее заголовок и подачу статьи. После рассмотрения вопроса The Beast снял материал и приносит извинения за возможные недоразумения».

В письме первой леди говорится, что Хантер Байден опирался на уже удаленную статью как на основу своих утверждений, а это «ложь и клевета».

На данный момент нет никаких доказательств того, что супругов познакомил Эпштейн.

В январе 2016 года журнал Harper's Bazaar писал, что Мелания познакомилась с Трампом в ноябре 1998 года на вечеринке, организованной основателем модельного агентства.

Мелания Трамп, которой сейчас 55 лет, рассказала изданию, что тогда отказалась дать ему свой номер телефона, так как он был «с девушкой».