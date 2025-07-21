Дональд Трамп оказался в центре нового скандала: издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждается, что бывший президент США отправил своему другу Джеффри Эпштейну в 2003 году поздравительный рисунок с обнаженным женским телом и подписью в виде лобковых волос. Также Трамп, по информации WSJ, пожелал своему приятелю, чтобы “каждый день был новой чудесной тайной”.

Трамп в ответ подал в суд на газету, ее владельца Руперта Мёрдока и авторов материала — он требует 20 миллиардов долларов за клевету и ущерб репутации.

“Я никогда в жизни не рисовал. Я не рисую женщин”, — добавил президент США.

Однако в материале WSJ упоминаются и другие косвенные доказательства. Так, директор благотворительной организации в Огайо Лоэри Локард рассказала CNN, что в 2004 году получила от Трампа два подписанных рисунка для аукциона: оба — с изображением нью-йоркского небоскреба.

Более того, некоторые из работ президента США уже продавались за десятки тысяч долларов. В 2017 году один из рисунков Трампа с изображением городской панорамы ушел с молотка за 29 тысяч долларов, другой — с деревом и падающими купюрами — за 8500 долларов. Несмотря на это, представители Трампа продолжают настаивать, что обвинения ложные.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году после ареста за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он годами подвергал сексуальному насилию женщин, в том числе несовершеннолетних, а также знакомил их со своими друзьями-знаменитостями.