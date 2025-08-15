Государственный департамент США опубликовал отчет о ситуации в Украине с правами человека в 2024 году. В этой сфере ведомство отметило крупные проблемы. Документ появился на сайте Госдепа.

“Существенные проблемы с правами человека, связанные с украинскими государственными служащими, включают достоверные сообщения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или наказании; произвольных арестах или задержаниях; серьезных ограничениях свободы слова и свободы СМИ, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов и цензуру; систематических ограничениях свободы объединения трудящихся; значительном присутствии любой из наихудших форм детского труда”, — говорится в отчете.

Отмечается, что некоторые из этих проблем возникли в результате военного положения, но власти “часто не принимали адекватных мер по выявлению и наказанию должностных лиц, нарушивших права человека”.

Международные и неправительственные организации выпускали периодические отчеты, “документирующие злоупотребления, совершенные Россией и Украиной во время войны”.

“Власти иногда инициировали и потворствовали преследованиям журналистов”, также “поступали сообщения, что правительственные чиновники угрожали журналистам, а также о нападениях на журналистов, сообщавших о коррупции”.

При этом телемарафон “обеспечил беспрецедентный уровень контроля власти над телевизионными новостями в прайм-тайм”. В докладе говорится, что

“за некоторыми исключениями жители территорий, находящихся под контролем украинского правительства, могли публично и частным образом критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий”.

Упоминаются в документе и санкции СНБО против СМИ.

“Украинские власти ограничивали контент и наказывали отдельных лиц и СМИ за критику действий власти или за выражение пророссийских взглядов, включая финансовые санкции, блокировку веб-сайтов и телеканалов”, — говорится в отчете.

Также авторы написали о пытках задержанных и выбивании из них показаний силой.

“Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжало получать сообщения о произвольных арестах. Например, в декабрьском докладе УВКПЧ отметило пять случаев, когда украинские власти якобы произвольно задерживали мужчин, пытавшихся воспользоваться своим правом на отказ от военной службы по соображениям совести. По данным УВКПЧ, власти удерживали мужчин от двух до четырех дней и подвергали их жестокому обращению или пыткам, включая избиения и удушение. Кроме того, Организация Объединенных Наций продолжает сообщать о случаях произвольного задержания, имевших место в предыдущие годы. В феврале специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания опубликовал доклад, содержащий интервью с задержанными на Украине в 2023 году. В некоторых случаях задержанные сообщали, что СБУ арестовывала их без ордера, держала без связи с внешним миром, избивала и заставляла подписывать документы”, — заявили в Госдепе.

В отчете упоминается смерть в тюрьме американского гражданина Гонсалы Лиры. ”В 2023 году Гонсало Лира, чилийско-американский режиссер, был арестован и заключен под стражу по обвинению в “оправдании военных действий России в Украине,

”что запрещено Уголовным кодексом. В заключении его здоровье ухудшилось. 12 января он скончался от болезни, которая могла стать результатом пренебрежения или неправильного лечения”, — говорится в докладе.





