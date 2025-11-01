ОДЕСЬКІ ЛЮТЕРАНИ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ РЕФОРМАЦІЇ

31 жовтня одеські лютерани, як і протестантські громади в усьому світі, урочисто відзначили День Реформації — свято духовного оновлення, свободи віри та повернення до джерел Святого Писання.

У кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулося святкове богослужіння зі Святим Причастям, яке зібрало численних парафіян та гостей.

Пастор Олександр Гросс звернувся до громади з натхненною проповіддю, у якій розкрив сакральне та історичне значення Дня Реформації. Він нагадав, що Реформація XVI століття стала не лише духовним, а й культурним переворотом у житті Європи, коли люди знову відкрили для себе істину Євангелія — спасіння через віру, благодать і Христа.

У цей святковий день до богослужіння в одеській кірсі долучилися також представники інших лютеранських громад Одеської області, що стало символом єдності та братерства між віруючими. На згадку про спільну молитву було зроблено загальне фото, яке збереже пам’ять про цю подію.

«Хто увірує і охреститься — буде спасенний. Хай дарує нам це Господь!»

Історична довідка

День Реформації відзначається 31 жовтня — у день, коли Мартін Лютер у 1517 році оприлюднив свої 95 тез, виступивши проти зловживань Католицької церкви, зокрема продажу індульгенцій. Саме цей вчинок поклав початок Реформації, яка згодом дала поштовх народженню протестантизму.

Основні принципи віри, проголошені Реформацією, стали духовними орієнтирами для мільйонів християн у всьому світі:

Sola Scriptura — тільки Писання ;

— ; Sola Fide — тільки вірою ;

— ; Sola Gratia — тільки благодаттю ;

— ; Solus Christus — тільки Христос ;

— ; Soli Deo Gloria — тільки Богові слава.

Ці засади, а також принцип священства всіх віруючих, і сьогодні лежать в основі євангелічно-лютеранського сповідання християнської віри.

Сучасне значення

День Реформації є державним святом у деяких землях Німеччини, а також відзначається в інших країнах, де поширене лютеранство та інші напрями протестантизму.

У день свята лунають богослужіння, музичні виступи, спільні молитви, а в деяких регіонах — зокрема в Німеччині — існує традиція пекти особливі булочки у формі троянди, як символ духовного оновлення та радості.

Святкування в Одесі стало ще одним свідченням живої традиції, яку продовжують лютеранські громади України. День Реформації нагадує всім віруючим про силу Слова Божого, духовну свободу й вічну істину: тільки вірою, тільки благодаттю, тільки Христом!