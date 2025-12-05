Эта колонка – это абсолютный крик души. От происходящего бардака, где командиры и медики становятся заложниками системы, которая гонит в армию всех подряд (точнее тех, кто не имеет возможностей/связей откупиться), а потом сама не знает, что с ними делать.

Как сейчас работает схема: мужчин забирают на улице ТЦК и БЕЗ РЕАЛЬНОГО ВЛК их ВСЕХ направляют сразу в часть КАК ПРИГОДНЫХ, где они начинают проходить БЗВП.

Из последних перлов годных по версии ВВК в ТЦК – два человека с шизофренией, которые на психотропной терапии годами!!! и которые пришли к моим медикам с просьбой чтобы им могли из дома хотя бы препараты передать;

человек с опухолью мозга;

человек с деформирующим остеоартрозом lll степени правого тазобедренного сустава, аваскулярный НЕКРОЗ правой бедренной кости lll ст (простыми словами – человек нуждается в замене тазобедренных суставов);

двое с врожденной глухотой;

один с открытой формой туберкулеза;

и.... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ много людей с алкогольным делирием (психоз, связанный со злоупотреблением алкоголем – ред.)

А на отборе из этих "доходях" начинаются настоящие голодные игры между подразделениями. Ведь их разобрать ОБЯЗАНЫ, независимо от состояния, диагнозов и здравого смысла. Кому-то повезет и удастся отказаться от откровенно непригодного, а кому-то наоборот – "впарят" самый тяжелый случай, потому что план надо выполнить, а человека уже привезли, и он "учитывается". И подразделения между собой вынуждены соревноваться не за лучших бойцов, а за то, чтобы не получить на шею очередного тяжелобольного, который завтра ляжет в медчасть и начнет сыпаться.

Отдельная изюминка – заигрывание с ТЦК в беру/не беру. Потому что если сейчас не возьмешь этих – тебе потом хуй дадут вообще людей на бригаду.

Поэтому должен брать сейчас "доходяг" с условием, что в следующий раз ТЦК на нас даст хоть немножко "рексов".

И сейчас это все превращается не в оборону страны, а в системный абсурд, где военные на местах вынуждены вытягивать последствия чужого безумия.

Подразделения трещат по швам, медики превращаются не в военных специалистов, а в нянек для тяжелобольных, которых никогда и близко не должны были бы мобилизовать. И это все при ЗП в 20 тысяч грн (потому что это же ПЕПЕДЕ), без выходных, без нормального обеспечения и без реальной поддержки – просто потому, что кто-то "наверху" решил, что цифры важнее здоровья, а статистика важнее здравого смысла.

В итоге государство получает не боеспособных бойцов, а колоссальные расходы на лечение, реабилитацию, оформление инвалидности – и параллельно теряет ресурс, время и людей, которые могли бы реально усилить оборону. Все проигрывают: армия, медики, общество, сама система.

И пока это будет продолжаться, вопрос "нах**" будет звучать из каждого подразделения, каждой медчасти и каждого окопа. Потому что это не просто бюрократические просчеты – это сознательный пизд*ц, который уничтожает то, что еще держится на энтузиазме и человечности тех, кто на местах реально работает.

Если это не изменить, то ни одна мобилизация не будет эффективной – она просто сама себя сожрет.





источник