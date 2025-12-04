Гражданам РФ и Беларуси без вида на жительство в странах ЕЭЗ блокируют карты и счета

После введения в действие 19-го пакета санкций против РФ в связи с развязанной Кремлем войной в Украине некоторые банки и платежные сервисы начали блокировать карты и счета россиян и белорусов, не имеющих вида на жительство в странах Европейской экономической зоны и Швейцарии.

В начале декабря платежный сервис Wise сообщил, что был вынужден временно заблокировать свои карты для пользователей из России и Беларуси.

Для их разблокировки необходимо предоставить вид на жительство в Европейской экономической зоне или подтверждение гражданства одной из стран ЕЭЗ.

В компании объяснили это введением в действие19-го пакета санкций против России, который был принят странами ЕС "в ответ на эскалацию агрессии России против Украины, в частности на недавнюю жестокую преднамеренную военную кампанию против гражданской инфраструктуры, включая объекты энергетики, водоснабжения и здравоохранения".

Если пользователь не предоставит ни одного из запрошенных документов, это означает, что он больше не сможет использовать карту Wise.

"Никаких других изменений в работе вашего профиля не произойдет. Вы по-прежнему можете отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги", - говорится в сообщении на сайте сервиса.

Аналогичные ограничения уже ввели Paysera и Revolut, сославшись на то, что должны соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях.

Во вторник стало известно, что Revolut запретил владельцам карт, выпущенных в России и СНГ, пополнять счета.

Криптобиржи Bybit и Bitget, как сообщают пользователи, блокируют доступ даже при наличии ВНЖ, если страной происхождения указана Россия.

Эксперты отмечают, что финансовые институты предпочитают вводить подобные ограничения для того, чтобы избежать любых, даже небольших рисков. Поэтому рестрикций по отношению к гражданам РФ и Беларуси будет все больше.

Ограничения в Польше

Польский банк PKO разослал сообщения клиентам с гражданством Беларуси о возможной блокировке операций по счету, если они не предъявят действующий вид на жительство.

В предупреждении говорится, что клиенты должны прийти в отделение и подтвердить свои персональные данные. Для этого необходим ВНЖ или другие документы, дающие право на пребывание в Польше.

Ранее сообщалось, что банк ограничил операции по счету одного из предпринимателей из Беларуси, так как на нем оказалось более 100 тысяч евро, когда у мужчины закончился срок вида на жительство. Обладатели паспорта Республики Беларусь могут иметь более 100 тысяч евро на банковском счету только с европейским видом на жительство.

19-й пакет санкций Евросоюза против РФ

Европейский союз принял в октябре 19-й пакет санкций против РФ в ответ на агрессию Кремля в Украине.

Ограничительные меры были введены против российского энергетического сектора, банков третьих стран и криптовалютных провайдеров.

"Россия все чаще использует криптовалюту для обхода санкций. В этом контексте стейблкоин A7A5, созданный при поддержке российского государства, стал важным инструментом финансирования действий, поддерживающих агрессивную войну", - говорилось в сообщении Представительства ЕС в РФ . Поэтому в отношении разработчика A7A5, киргизского эмитента этой криптовалюты и оператора платформы, на которой торгуются значительные объемы A7A5 были введены санкции. Транзакции с участием этого стейблкоина запрещены на всей территории ЕС.

Евросоюз также запретил своим операторам взаимодействовать с российской национальной платежной карточной системой "Мир" и системой быстрых платежей (СБП).

В рамках этого пакета ЕС ввел дополнительные меры в отношении Беларуси с целью ограничить ее поддержку военных действий России.





