Виробники накопичили тисячі тонн масла на складах. Чи дістануться вони магазинів?

Осенью 2025 года некоторые молокопереработчики Украины остановили производство масла и все чаще работают "на склад" вместо живой продажи. Что происходит?

В начале ноября украинские производители набела остановили выпуск сливочного масла. Впервые за последние годы производство оказались ниже, чем в предыдущие годы. Из-за ряда неблагоприятных факторов, на середину ноября было накоплено уже несколько тысяч тонн масла, которое некуда девать.

И хотя этот объем равен многомесячному потреблению, реализация продукции внутри страны усложнилась, а экспорт ударился о ценовой потолок на внешних рынках. Продавать масло внутри или извне стало на удивление убыточно – такого не было много лет.

Что будет с маслом на складах и как сливочный застой отражается на ценах в магазинах?

Масло произвели, но его не продать

Осень принесла молочному рынку холодный душ: мировые цены на молокопродукты "посыпались". На аукционах Global Diary Trade (биржа, где торгую молочными ингредиентами) с августа тянется серия снижений, а недельные торги в декабре зафиксировали очередное падение индекса молочных продуктов – восьмое подряд. Больше всего досталось молочным жирам: сливочное масло за 2 декабря потеряло около 12,4% стоимости.

Европейский рынок подтверждает эту тенденцию: котировки масла за несколько месяцев буквально "сдулись". Если в июне тонна масла стоила около 8,5 тыс. евро, то уже в октябре цена опустилась до 5,5 тыс. евро. По подсчетам украинских молочных ассоциаций, с конца лета мировая цена на сливочное масло обвалилась более чем на треть.

Причина – глобальное перепроизводство. США, Новая Зеландия и другие крупные игроки нарастили надои, рынок заполнили излишки молочных жиров, а когда товара много, цена падает.

Не помогает Украине с продажами даже увеличение квот на экспорт в ЕС, которое ввели в октябре. Казалось бы, двери на европейский рынок открываются шире, и украинские производители вот-вот смогут активнее выводить туда излишки продукции.

Однако ожидаемого всплеска реализации продукции на европейский рынок не произошло из-за цен. Они в ЕС слишком низкие, чтобы украинским переработчикам было выгодно отгружать продукцию. Сейчас тонна масла в Евросоюзе стоит 5,7 тыс. евро, тогда как только себестоимость производства отечественного составляет 6,5 тыс. евро.

"В прошлом году украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС по семь евро за килограмм, сейчас эта стоимость не превышает 4,5 евро", – объясняет генеральный директор Ассоциации производителей молока (АПМ) Елена Жупинас.

Продавать "в минус" – роскошь, которую не может себе позволить ни одно предприятие. Украинские компании вынуждены или искать другие рынки сбыта или же держать излишки продукции на складах. Так, в октябре против сентября экспорт масла упал на 22%.

Сколько накопили масла

На внутреннем рынке тоже не сезон: традиционно в сентябре и октябре спрос слабее, чем в зимние месяцы, когда он "подтягивается" на праздники. То, что не успели продать, просто "легло на склад".

"Средний запас масла на складах молочных предприятий составляет около двух месяцев от объемов производства", – подтверждает ЭП глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский. Он отметил, что это примерно 10 тыс. тонн масла и что такой уровень – стандартный для сезона и пока не несет критической угрозы для отрасли.

Однако заявление об отсутствии "критической угрозы" звучит несколько двусмысленно. Формально, для молочной отрасли такой запас действительно считается рабочей нормой – предприятия всегда входят в зиму с определенным "жировым" подсаком, чтобы без сбоев закрывать пиковый спрос.

Но проблема в том, что нынешние "два месяца" сформировались в совершенно нетипичных условиях.

Эти запасы не стратегический резерв под рост цен, а результат того, что с середины августа переработка фактически работала "на склад" после исчерпания квот ЕС (до их увеличения в октябре), тогда как внутренний спрос оставался вялым из-за снижения покупательной способности населения.

Ситуацию осложняет и то, что масло на складах – это буквально "замороженные" оборотные средства предприятий. Эта продукция превращает финансовый баланс в минное поле: не хватает денег, возникают кассовые разрывы, и часть компаний вынуждена реализовывать товар с убытком только для того, чтобы получить хоть что-то.

Это уже заставило часть заводов пойти на сокращение производств и временную остановку выпуска сливочного масла. По данным профильного ресурса "Инфагро", в октябре 2025 года выпуск масла оказался ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года. Такое сокращение не наблюдалось в течение многих лет.

Сегодня же стабильно сбывать продукцию могут преимущественно те, кто готов существенно занижать отпускные цены. Но для большинства заводов нынешние цены уже убыточны, особенно для тех, кто, кроме масла, производит еще и сухое обезжиренное молоко (СОМ) или казеин. СОМ, как и сливочное масло, параллельно накапливается на складах.

Себестоимость производства масла держится на высоком уровне даже несмотря на то, что осенью сырье немного подешевело. Закупочные цены на молоко все равно не упали до уровня, который позволил бы всем игрокам хотя бы выйти "в ноль".

Если зимой внутренний спрос не подхватит эти объемы, а мировые котировки продолжат ползти вниз, отрасли придется агрессивно сбрасывать цену. Часто ниже уровня, по которому это масло производили.

Что будет с ценами зимой

На фоне этих факторов вместо привычного подорожания "к зиме" украинцы увидели другое: статистически цены на масло вышли на "плато" – 102 грн за 200 граммов в декабре 2024 года против 107 грн в ноябре 2025 года. А с учетом акций – уже дешевле, чем в конце прошлого года. Для рынка, который годами привык к осенне-зимним наценкам, это выглядит почти как аномалия.

Начиная с сентября, крупные сети супермаркетов буквально засыпали покупателей акционными ценниками на сливочное масло. Например, за 180 граммов масла жирностью 82,5% уже в конце ноября предлагали 99,9 грн. Это на 35% меньше полной цены в 154 грн.

Кроме того, по оценкам профильных ассоциаций, до конца года удешевление на полках может достичь 30-35%.

"Цены на масло уже снизились на 25-30% от обычной стоимости, что является хорошей новостью для конечного потребителя. Это снижение цен – первое в Украине за много лет, поскольку традиционно осенью и зимой цены на молочные продукты обычно росли", – говорит Чагаровский.

Для рядовых граждан это, без преувеличения, хорошая новость. Зимой масло должно стать доступнее, чем в прошлом году. И вполне вероятно, что с постепенной продажей запасов, цены могут уменьшиться еще больше. Конечно, если ситуация на мировом рынке молочных жиров внезапно не изменится в сторону подорожания.

Однако последнее – маловероятно, особенно на фоне того, что в 2026 году на рынок ЕС планирует зайти новый игрок со своим более дешевым набелом – США.

